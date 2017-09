Tecnico per il Disegno e la Progettazione industriale in ambito meccanico-meccatronico

Il percorso, co-finanziato da risorse del Fondo sociale europeo, è gratuito.

Al termine si consegue un certificato di specializzazione tecnica superiore valido a livello nazionale.

Sede di svolgimento

Fiorenzuola d’Arda (PC), via Boiardi 5 (presso CFP Galilei)

Durata

800 ore, di cui 260 di stage

Periodo di svolgimento

Novembre 2017 – giugno 2018

Contatti

Referente: Federica Nembi

Tel. 0523981080

E-mail: nembi@tutorspa.it

Specializzazione tecnica nazionale

Tecniche di disegno e progettazione industriale

Descrizione del profilo

Il Tecnico di disegno e progettazione industriale legge e interpreta il progetto, per poi realizzarne un disegno dettagliato, si occupa di stabilire le caratteristiche del pezzo da inviare in produzione e di intervenire sulla modifica e ridefinizione del prodotto. È in grado di applicare le tecniche del disegno e della grafica computerizzata utilizzando software CAD per la modellazione di solidi o superfici. Può operare in diversi settori dell’industria manifatturiera dove si prevede l’utilizzo di software specialistici per lo sviluppo dei progetti.

Contenuti del percorso

Sicurezza e salute sui luoghi di lavoro

Metodologie e regole internazionali per il disegno tecnico

Metodi di progettazione meccanica

Materiali e trattamenti

Lavorazioni meccaniche

Inglese tecnico

Disegno Tecnico con strumenti CAD 2D

Progettazione con strumenti CAD 3D

Distinta base e Product Data Management

Direttiva macchine

Il sistema impresa e il settore meccanico

Modellazione per superfici

Prototipazione rapida e laboratorio di stampa 3D

Interazione elettronica

Numero partecipanti

20

Attestato rilasciato

Al termine del percorso, previo superamento dell’esame finale, sarà rilasciato un Certificato di specializzazione tecnica superiore in “Tecniche di disegno e progettazione industriale”.

Destinatari e requisiti d’accesso

Giovani e adulti, non occupati o occupati in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore. L’accesso è consentito anche a coloro che sono in possesso dell’ammissione al quinto anno dei percorsi liceali, ai sensi del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n.226, art.2, comma 5, nonché a coloro che non sono in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore, previo accreditamento delle competenze acquisite in precedenti percorsi di istruzione, formazione e lavoro successivamente all’assolvimento dell’obbligo di istruzione di cui al regolamento adottato con Decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 22 agosto 2007, n.139.

Iscrizione

Fino al 20/10/2017

Criteri di selezione

La selezione consisterà in due test – uno di geometria e disegno tecnico, l’altro di informatica – che saranno somministrati a gruppi di max 20 persone a volta e in un colloquio motivazionale individuale. Le prove saranno finalizzate a verificare il possesso di competenze in ingresso che si reputano funzionali ai fini dell’acquisizione delle abilità e conoscenze previste dal profilo in oggetto e per valutare le motivazioni e aspettative del candidato rispetto all’offerta formativa, alla figura professionale, agli sbocchi occupazionali. Ai fini della predisposizione della graduatoria finale, si precisa che i test avranno un peso percentuale del 30% ciascuno; mentre il colloquio del 40%. A parità di punteggio in graduatoria, priorità di accesso verrà garantita alle donne.

Ente di formazione

TUTOR S.c. a r.l.

Soggetti che partecipano alla progettazione e realizzazione del percorso

Scuole: ITIS “Mattei” e Istituto Scuola Superiore “Berenini” di Fiorenzuola d’Arda

Aziende partner: BIFFI ITALIA SRL – PENTAIR VALVES & CONTROLS ITALIA SRL – PIEFFE DISEGNI SNC – A2 PRE-ASSEMBLY & ENGINEERING SRL – PROCONTROL SRL – MACRO SRL – CAD DISEGNI SRL

Partner tecnici: NUOVAMACUT AUTOMAZIONE SPA – TECO SRL

Università: Politecnico di Milano polo di Piacenza

Clicca qui per la locandina del corso >> IFTS 2017

Operazione Rif. PA 2017-7551/RER approvata con Del. G. R. 953 del 28/06/2017